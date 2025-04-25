Keşmir'de Turist Saldırısı: 26 Ölü - Son Dakika
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Keşmir'de Turist Saldırısı: 26 Ölü

Keşmir\'de Turist Saldırısı: 26 Ölü

Hindistan-Pakistan gerilimi arttı; 26 turistin öldüğü saldırı sonrası karşılıklı önlemler alındı.

25.04.2025 04:09
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Hindistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde Salı günü silahlı militanların düzenlediği saldırıda 26 turist öldürüldü. Olayın ardından Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı restleşme sürüyor.

Hindistan, Keşmir'in kendi idaresindeki kısmında düzenlenen saldırıdan Pakistan'da üslenmiş militanları sorumlu tuttu ve Pakistan'a yönelik bir dizi tedbiri hayata geçirdi. Bunlar arasında Pakistan vatandaşlarına vize hizmetlerinin durdurulması da vardı.

Islamabad yönetimi ise misilleme niteliğinde tedbirlere başvurarak, Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizeleri iptal etti, bazı Hint diplomatları sınır dışı etti ve hava sahasını Hindistan uçaklarına kapattı.

Keşmir, Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana, bölgenin Hindistan ve Pakistan yönetimi arasında bölünmesinden beri, Hindistan ve Pakistan arasında bir gerilim kaynağı.

Salı günü silahlı militanların 26 turisti öldürdüğü saldırılar ise bölgedeki gerilimin aniden yükselmesine neden oldu.

Hindistan polisi saldırının arkasında olduğundan şüphelendiği dört silahlı kişiden üçünün ismini açıkladı ve bu kişilerden ikisinin Pakistan vatandaşı, birinin ise Keşmirli bir erkek olduğunu ileri sürdü.

Pakistan, bu saldırılarda rol oynadığı iddialarını reddetti ve olayla ilgili güvenilir bir soruşturma yapılmadığını ve teyit edilebilir kanıt olmadığını iddia etti.

Daha öne Hindistan Başbakanı Narendra Mori "Hindistan'ın tüm teröristleri ve destekçilerini tespit edeceğini, izleyeceğini ve cezalandıracağını" söylemiş ve "dünyanın sonuna kadar kovalayacaklarını" vurgulamıştı.

Modi ayrıca, "Düşmanlarımız ülkemizin ruhuna saldırmaya cesaret etti. Hidistan'ın kararlılığı asla terörle kırılmaycak" demişti.

BBC News'e konuşan polis Keşmir genelinde saldırıyla ilglii olarak 1500 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırının ardından kapanan okullar, işletmeler ve dükkanlar yeniden açıldı.

Polis, saldırganlarla ilgili bilgi verenlere iki milyon rupi (23 bin dolar) ödül vaat etti.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Keşmir'de Turist Saldırısı: 26 Ölü - Son Dakika

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