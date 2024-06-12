Kevin Spacey, Cinsel Taciz İddialarını Kabul Etti - Son Dakika
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BBC

Kevin Spacey, Cinsel Taciz İddialarını Kabul Etti

Oyuncu Kevin Spacey, yeni bir röportajda cinsel taciz iddialarını kabul ettiğini söyledi. Spacey, geçmişte sınırları zorladığını ve istemedikleri halde birilerine cinsel olarak dokunduğunu itiraf etti. Ünlü aktör hakkında 50 farklı kişinin cinsel taciz iddiası bulunuyor. Spacey, birçok dava ve yasal masraflar nedeniyle milyonlarca dolarlık borçlarla karşı karşıya olduğunu da belirtti. Oyuncunun cinsel taciz iddiaları nedeniyle oyunculuk kariyeri ve itibarı büyük zarar görmüştür.

12.06.2024 06:10
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Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle oyunculuk kariyeri ve itibarı büyük yara alan oyuncu Kevin Spacey, yeni bir röportajda geçmişinde “çok fazla dokunarak temas ettiğini” kabul etti.

64 yaşındaki Spacey, İngiliz gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajda, kariyerinin 2017'de sona ermesine sebep olan uygunsuz davranışlarıyla ilgili iddialara yanıt vererek "sınırları zorladığını" kabul etti.

Spacey geçen yıl Londra'da görülen bir davada 2001 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen dört erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti; 2022'de ABD'de aleyhine açılan bir cinsel saldırı davası düşürüldü.

ABD’li aktör hakkında 2008'de bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ilgili şu anda devam eden bir dava var, Spacey bu iddiayı reddediyor.

Şimdiye kadar ünlü aktör hakkında kamuoyuna yansıyan 50 farklı kişinin dile getirdiği cinsel taciz iddiası var.

Spacey, milyonlarca dolar tutarındaki yasal masraflar yüzünden 2016'dan beri yaşadığı Baltimore'daki evine haciz geldiğini dile getirdi.

Piers Morgan’ın Uncensored adındaki YouTube programında yayınlanan röportajda, Spacey, “sınırları zorladığını” belirterek “o zamanlar istemediklerini bilmediği halde birilerine cinsel olarak dokunduğunu” kabul etti.

Spacey, bu davranışların suç teşkil edip etmediği sorusuna, “kibar davrandığı” yanıtını verdi.

Morgan’ın “davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı” sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, ancak o zaman rızaya dayalı olmadığını anlayıp durabileceğini” söyledi.

2017 yılında oyuncu Anthony Rapp, 1986 yılında kendisi 14, Spacey 26 yaşındayken Spacey’nin bir partide üstüne çıktığını iddia etmişti.

Çok sayıda aktörün, kariyerlerinin başlarındayken ve yaşları Spacey’den küçükken Spacey’nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi, ünlü aktörün gücünü ve konumunu bilerek kötüye kullandığı yorumlarına yol açıyor.

Belgeseldeki iddiaları reddediyor

Ünlü aktör, bazı geçmiş davranışlarının “kötü” olduğunu belirterek "hesap vermeye hazır" olduğunu söyledi.

Diğer yandan çok sayıda kişinin kendisine karşı temelsiz iddialarda bulunduğunu da öne sürdü.

Mayıs ayında Channel 4 kanalında yayınlanan Spacey Unmasked belgeselinde oyuncular Ruari Cannon ve Danny De Lillo, Spacey'nin kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Spacey bu iddiaları reddetmişti.

Cannon, 2013'te Londra’daki Old Vic tiyatrosundaki bir basın gecesinde Spacey'nin kendisine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu öne sürdü. Spacey, iddiayı reddederek "saçma” olduğunu söyledi.

De Lillo, aynı tiyatrodaki bir prodüksiyonda aktörün kasığını yüzüne doğru ittiğini iddia etti. Spacey, bu suçlamayı " aşağılayıcı" bulduğunu dile getirdi.

Belgeselin yayınlanmasının ardından Sharon Stone, Stephen Fry ve Liam Neeson gibi ünlü isimlerden oluşan bir grup, Spacey'nin oyunculuğa geri dönmesi çağrısında bulundu.

Telegraph'a konuşan Stone, "Kevin'in işe geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum. O bir deha," dedi.

Spacey, 2000 yılında Amerikan Güzeli ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını ve 1995 yılında Olağan Şüpheliler ile en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı.

2004 ve 2015 yılları arasında Londra'daki Old Vic Tiyatrosu’nda sanat yönetmenliği yaptı.

Old Vic, 2017'de Spacey'nin 2005 ile 2013 yılları arasında tiyatroda uygunsuz bir davranışta bulunduğu iddiasıyla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü belirtmişti.

Spacey'nin iddia edilen görev suistimaliyle ilgili "bir olgunun" ve kendisine karşı resmi bir şikayet bulunamadığı belirtildi.

Spacey, ilk iddiaların ortaya çıkmasının ardından Netflix dizisi House of Cards'tan atılmıştı.

Ridley Scott'ın filmi Dünyanın Bütün Parası’ndaki (All the Money in the World) sahneleri silindi ve yerine Kanadalı aktör Christopher Plummer getirildi.

Kaynak: BBC

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