Asya\'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan\'dan kritik görüşme

barış özcan:

Doğru hamle,onlar her fırsatta bizim yanımızda olduklarını beyan ettiler, tarih boyunca hep yanımızda oldular, en son depremde bile çok yardım yaptılar. Ama yinede İTrail in ajanlarının çıkardığı bu çatışma biran önce biter inşallah.