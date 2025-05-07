Asya'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan'dan kritik görüşme - Son Dakika
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Asya'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan'dan kritik görüşme

Asya\'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan\'dan kritik görüşme

Pakistan ile Hindistan arasındaki savaş şiddetleniyor. Şimdiye kadar 26 sivilin öldüğü gerginlikle ilgili dünyadan itidal çağrıları yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

07.05.2025 01:11
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Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğu açıklamasını yaparken İslamabad yönetimi sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAKAN FİDAN'DAN PAKİSTANLI MEVKİDAŞINA TELEFON

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asya'daki savaşa Türkiye el attı! Bakan Fidan'dan kritik görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan:
    Doğru hamle,onlar her fırsatta bizim yanımızda olduklarını beyan ettiler, tarih boyunca hep yanımızda oldular, en son depremde bile çok yardım yaptılar. Ama yinede İTrail in ajanlarının çıkardığı bu çatışma biran önce biter inşallah. 10 1 Yanıtla
  • zeki:
    Allah için el atmayın el attığınıza neler olduğunu görüyoruz 0 0 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Pakistan'ın bize yaptığı iyilikleri unutmamak ve destek olmak gerekir ki yarin bir gün bizimde tekrar yüzümüz olsun. 0 0 Yanıtla
  • ALİ SARAÇOĞLU:
    Tek çare güneydeki bataklığın kurulmasıdır. 0 0 Yanıtla
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