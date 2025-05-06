Gaziosmanpaşa\'da yol çöktü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'ta saat 18.00 sıralarında korkutan bir olay yaşandı. Sokakta devam eden inşaat çalışması esnasında yolda çökme meydana geldi.

DOĞAL GAZ BORUSU PATLADI

Çökme nedeniyle yer altından geçen doğal gaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri gaz akışını kesti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla hasar gören doğal gaz hattı onarıldı. Çöken yolun etrafı demir sac ile kapatılarak önlem alındı.

"YARALI YOK"

Görgü tanığı Murat Karataş, "İnşaatta hafriyat alınırken o aşamada bir yol çökmesi oldu. Herhangi bir yaralı yok. Belediyeye gereken bilgiler verildi. Doğal gaz ekiplerimiz geldi" dedi.

Kaynak: DHA, İHA