Gaziosmanpaşa'da yol çöktü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da yol çöktü

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Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması esnasında yol çöktü. Çöken yol ile doğal gaz borusu da hasar aldı. İGDAŞ ekipleri gaz akışını keserken çöken yolun etrafında güvenlik önlemleri alındı.

06.05.2025 20:07
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'ta saat 18.00 sıralarında korkutan bir olay yaşandı. Sokakta devam eden inşaat çalışması esnasında yolda çökme meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da yol çöktü

DOĞAL GAZ BORUSU PATLADI

Çökme nedeniyle yer altından geçen doğal gaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri gaz akışını kesti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla hasar gören doğal gaz hattı onarıldı. Çöken yolun etrafı demir sac ile kapatılarak önlem alındı.

Gaziosmanpaşa'da yol çöktü

"YARALI YOK"

Görgü tanığı Murat Karataş, "İnşaatta hafriyat alınırken o aşamada bir yol çökmesi oldu. Herhangi bir yaralı yok. Belediyeye gereken bilgiler verildi. Doğal gaz ekiplerimiz geldi" dedi.

Kaynak: DHA, İHA

Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
Gaziosmanpaşa\'da yol çöktü
Kaynak: DHA

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