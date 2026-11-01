SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. Atamanın ardından SPK'nın yeni başkanı Muhsin Atcı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci ve üyeliğine Yasemin Girici atandı.

MUHSİN ATCI KİMDİR?

SPK Başkanı Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.

SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora eğitimine devam eden Atcı, 2003'te Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulmasıyla Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.

Atcı, 15 Eylül 2014-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31 Temmuz 2017-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 7 Ekim 2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?
Sermaye Piyasası KuruluVergi Denetim KuruluRecep Tayyip ErdoğanGündemGüncelSon Dakika

Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede tedavi görüyor Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul'da hastanede tedavi görüyor
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
00:06
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
23:17
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
22:59
İlker Yağcıoğlu’ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
22:44
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 01:19:00. #7.12#
SON DAKİKA: SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android