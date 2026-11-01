Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

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Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı
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Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı
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Beşiktaş’ta manevra yapan otomobil önce yol kenarındaki direğe çarptı, ardından geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü Tülin K., ayakta tedavi edildi. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş’ta direğe çarptıktan sonra panikle fren yerine gaza bastığı öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil, binanın bahçesine düştü. Sürücü hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatıldı.

Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

DİREĞE ÇARPTI, BAHÇEYE DÜŞTÜ

Balmumcu Mahallesi’nde 19 Nisan Pazar günü saat 19.30 sıralarında, Tülin K. yönetimindeki 34 KMH 447 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada yol kenarındaki direğe çarptı. Panikle fren yerine gaza bastığı öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil, geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki binanın bahçesine düştü.

Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar bahçeye koşarak sürücünün yardımına gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Tülin K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

“BAYAN İYİCE SIKIŞMIŞTI”

Kazaya tanık olan Selahattin Demirtaş, hastane önünde oturduğu sırada otomobilin önce bir yere çarptığını, ardından sürücünün panikleyerek geri geri geldiğini anlattı. Demirtaş, “Ondan sonra birkaç tane vatandaşla geldik beraber. Arabanın üç kapısını açtık. Bayan iyice sıkışmıştı. Koltuğu falan oynattık. Bayan kendisi çıktı. Yok iyiydi gayet iyiydi” dedi.

Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Tülin K.’ye “Alkollü olarak araç kullanmak” maddesinden 25 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce direğe çarptığı, ardından geri giderek bahçeye düştüğü görülüyor. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların bahçeye koşarak sürücüye yardım ettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA
İstanbul BeşiktaşBalmumcuBeşiktaşOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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