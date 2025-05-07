Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi

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Ankara-Niğde Otoyolu'nda geri dönerek tersten gitmeye çalışan bir otomobil ile bir başka araç kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

07.05.2025 04:32
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Ankara- Niğde Otoyolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Bala mevkisinde meydana geldi. K.T. idaresinde 06 BIM 593 plakalı Mazda marka otomobil otoyolda geri dönerek tersten gitmeye başladı. Ters yönde giden otomobil, E.A. kontroldeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kazada Mazda marka otomobilin sürücüsü K.T. ve diğer otomobilin sürücüsü E.A. ile otomobilde bulunan İ.A. ve Ç.A. hayatını kaybederken E.A. ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı vatandaş hastaneye sevk edilirken hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet Yıldız:
    ters yola Girme son aylarda çok arttı buna bir tedbir alınması gerekiyor. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 6 0 Yanıtla
  • 615328:
    OTOYOLDA GERİ GİDİLİRMİ KARDEŞŞŞ 4 0 Yanıtla
  • Sinan gokdemir Gökdemir:
    Bu millete ne olduda sakak oldu ya . Iman eksikligi acayip cogaldi turkiyede 0 0 Yanıtla
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