Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 8\'e yükseldi

Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerindeki 9 noktaya düzenlediği füze saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, yaşanan askeri gerilimin bilançosu ağırlaştı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 8'e, yaralı sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Hindistan'a misilleme olarak 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten Pakistan kaynakları, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

MİSİLLEME YAPARAK KARARGAHI VURDULAR

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi. Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

HİNDİSTAN: HERHANGİ BİR SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLMEDİ

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı. Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu. Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan'ın, Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığı belirtildi.