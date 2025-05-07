Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 8'e yükseldi

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Hindistan'ın Pakistan'ın 9 bölgesine düzenlediği füze saldırısı tansiyonu yükseltirken Pakistan'ın misilleme yaparak 5 savaş uçağı ve 1 dronu düşürmesi gerilimin iyiden iyiye tırmanmasına neden oldu. Bilanço her saat ağırlaşırken son bilgilere göre ölü sayısı 8'e yaralı sayısı ise 35'e yükseldi.

07.05.2025 05:04
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Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerindeki 9 noktaya düzenlediği füze saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, yaşanan askeri gerilimin bilançosu ağırlaştı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 8'e, yaralı sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Hindistan'a misilleme olarak 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten Pakistan kaynakları, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

MİSİLLEME YAPARAK KARARGAHI VURDULAR

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi. Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

HİNDİSTAN: HERHANGİ BİR SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLMEDİ

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı. Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu. Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan'ın, Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan Silahlı Kuvvetleri operasyonun adının "Sindoor Operasyonu" olduğunu açıklamıştı. Yaşanan askeri gerginliğin Pakistan hükümetinin Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti.

Kaynak: İHA, AA

Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 8\'e yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hindistan-Pakistan geriliminde ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Bhfr170412.:
    Allah'ınıza kurban. bitirin şu inekleri 53 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İNEĞİN BOYNOZU FENA GİRECEK 6 18 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    Kardeş Pakistan 12 0 Yanıtla
  • subutay baybars:
    Allah pakistanli mücahidlere zafer nasip etsin 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben anlamadım Hindistan bize ne yaptı da bitirin şu inekleri diyorsunuz. Hem Hindistanda hatrı sayılır bir müslüman nüfusu var. bunun yanında 2024 verilerine göre Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan. öyle üçer beşer biter mi ? neden her konuda kutuplaşmaya gidiyorsunuz ? 0 0 Yanıtla
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