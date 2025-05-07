Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fen lisesinin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, öğrenciler tahliye edildi.
Yangın, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple okulun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın esnasında okulda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin de yönlendirmesi ile hızla tahliye edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika
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