Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika
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Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan fen lisesinde yangın çıktı. Okulun çatısını saran alevler paniğe yol açtı, öğrenciler tahliye edildi.

07.05.2025 16:58  Güncelleme: 17:24
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fen lisesinin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, öğrenciler tahliye edildi.

FEN LİSESİNİN ÇATISINDA YANGIN

Yangın, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple okulun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın esnasında okulda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin de yönlendirmesi ile hızla tahliye edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi
Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi
Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi
Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika

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