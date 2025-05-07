Fen lisesinin çatısı alevlere teslim! Öğrenciler tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki fen lisesinin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, öğrenciler tahliye edildi.

FEN LİSESİNİN ÇATISINDA YANGIN

Yangın, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple okulun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın esnasında okulda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin de yönlendirmesi ile hızla tahliye edildi. Yangına müdahale sürüyor.