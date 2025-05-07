ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı - Son Dakika
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ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı

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Hindistan'ın Pakistan'a yönelik hava saldırıları üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke hükümetine barışçıl çözüm çağrısında bulunarak, çatışmanın sona ermesini umduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada çatışmayı "utanç verici" olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.

07.05.2025 03:56  Güncelleme: 07:59
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu. Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan'ın Pakistan'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

RUBIO'DAN BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu kaydetti. Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

TRUMP: ÇATIŞMA UTANÇ VERİCİ

Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmayı "utanç verici" olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu. Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığı bildirmişti.

ABD\'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı - Son Dakika

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