2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

Sivas'ta anneleriyle yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Kesici aletle öldürülen iki kardeşten Melisa Şimşek'in ellerinin de arkadan bağlı olduğu belirlenirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı'nda 12'nci katındaki dairede meydana geldi. Uzun süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne A.Ş., gece geç saatlerde eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. A.Ş. eve girdiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi.

GENÇ KIZIN ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iki kardeşin katledildiği evde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçeler ile bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savclığının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

MASKE, GÖZLÜK VE ŞAPKALI ŞÜPHELİYİ ARANIYOR

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor.