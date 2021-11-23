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Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle 31 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
BBC

Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

23.11.2021 13:44
Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

İki Oscar ödüllü Amerikalı aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, House of Cards dizisiyle ilgili sözleşmesinin ihlali nedeniyle, dizinin yapımcı şirketi MRC'ye yaklaşık 31 milyon dolar tazminat ödeyecek.

İki Oscar ödüllü Amerikalı aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, House of Cards dizisiyle ilgili sözleşmesinin ihlali nedeniyle, dizinin yapımcı şirketi MRC'ye yaklaşık 31 milyon dolar tazminat ödeyecek. Spacey'nin kariyeri, açılan cinsel taciz davaları sonrası düşüşe geçmişti.

Kevin Spacey, House of Cards dizisinin setinde kaba yorumlar yapmak ve genç set çalışanlarına izinsiz dokunmakla suçlanıyordu.

MRC ve dizinin yayımlandığı Netflix, Spacey'i önce setten kovmuş sonra da dizinin kadrosundan çıkarmıştı.

Spacey'nin yapacağı ödeme ise MRC'nin tazminatı kabul etmek için mahkemeye ilettiği dilekçe ile açığa çıktı.

ABD basınına göre, bir sonraki sezona yönelik çalışmalarına başlayan stüdyo, Spacey yüzünden milyonlarca dolar zarar ettiğini söyledi.

46 sayfalık karar hala gizli

MRC, Ocak 2019'da Spacey'nin davranışlarının stüdyonun cinsel taciz politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle, ünlü aktöre karşı tazminat davası açtı.

Variety dergisinin haberine göre Şubat 2020'de sekiz gün süren gizli davada her iki tarafın avukatları 20'den fazla kişiyi dinledi. Davadan beş ay sonra verilen 46 sayfalık karar ise halen gizli.

Ancak MRC'nin Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne ilettiği dilekçe, stüdyonun lehine bir karar verildiğini doğruluyor. Karara göre, Spacey ile yapım şirketleri M Profitt Productions ve Trigger Street Productions; tazminatı, avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını karşılayacak.

Kevin Spacey bu karara karşı temyiz başvurusunda bulundu ancak başvurusu bu ay reddedildi. Spacey'nin avukatı konuyla ilgili ABD basınına yorum yapmadı.

Kevin Spacey'e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017'de, Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 14 yaşındayken, Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Spacey ise hatırlamadığını söylediği "uygunsuz davranışından" dolayı özür dilemişti.

Bunun üzerine eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan Spacey, özrünü davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.

Spacey, Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından sonra açıkça suistimalle suçlanan Hollywood'daki ilk aktörlerden biriydi. Bu, aynı zamanda #MeToo hareketinin ivme kazandığı dönemdi.

Suçlamaların sonucu olarak farklı setlerde kadro dışı bırakılan Spacey bu yıl, Franco Nero'nun yönettiği bağımsız, düşük bütçeli bir İtalyan filmi ile aktörlüğe geri dönmüştü.

Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle 31 milyon dolar tazminat ödeyecek
Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

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Son Dakika Dünya Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle 31 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Kevin Spacey, House of Cards'ın yapımcısına hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle 31 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
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