Kim Jong-un'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı - Son Dakika
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Dünya

Kim Jong-un'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Tottenham Hotspur'un maçlarının ülkede yayınlanmasını yasakladı. Bu yasak, Tottenham'ın kaptanı olan Güney Koreli futbolcu Son Heung-min nedeniyle geldi. Kuzey Kore'de, düşman olarak görülen Güney Koreli futbolcuların oynadığı takımların maçları yayınlanmıyor.

15.02.2025 09:59  Güncelleme: 10:13
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Kim Jong-un, Tottenham Hotspur maçlarının Kuzey Kore'de yayınlanmasını yasakladı.

Rejim, düşman olarak gördüğü Güney Koreli futbolcuların oynadığı takımların maçlarının ülkede yayınlanmasına izin vermiyor. Tottenham'ın kaptanı, Güney Kore'nin yıldızı Son Heung-min olduğu için bu yasak kapsamına giriyor.

Bu durum, akşam 17:00 haberlerinden önce Premier Lig maçlarını izlemesine izin verilen Kuzey Koreli vatandaşların, Kuzey Londra kulübünün maçlarını ekranlarda görememesi anlamına geliyor.

Ancak Jong-un, yarın en sevdiği takım Manchester United'a karşı oynayacak olan 32 yaşındaki Son ve Tottenham'ı yasaklamış olmasından pişman olabilir.

Raporda ayrıca, Kuzey Kore'de geçen sezonki Premier Lig yayınlarının, Güney Koreli forvet Hwang Hee-chan'ın oynadığı Wolverhampton Wanderers ve vatandaşı defans oyuncusu Kim Ji-soo'nun forma giydiği Brentford'u da kapsamadığı ortaya çıktı.

Gizli devlette maç yayınları 90 dakikadan 60 dakikaya indiriliyor ve maçlar haber bültenlerinden önce - oynandıktan yaklaşık dört ay sonra - gösteriliyor.

Takımı ligde 14. sırada olan Tottenham taraftarı Tom Bell, "Bu sezon Spurs'ün gösterdiği performansa bakılırsa, Kuzey Koreliler maçları izlemek zorunda kalmadıkları için şanslı sayılırlar" dedi.

Bu bulgular, bağımsız ABD düşünce kuruluşu Stimson Center'ın Kuzey Kore araştırmasında yer aldı.

Devlet televizyonu propaganda ile dolu olsa da, analize göre spor yayınları "devlet televizyonunun izleyicilerine açık veya gizli mesaj vermeye çalışmadığı günün nadir anlarından biri."

Merkez'den Martyn Williams, "Bunu ilginç bulduk. KCTV'de çok fazla futbol gördük. Yayınladıkları başlıca uluslararası spor bu" dedi.

İngiliz futbolu diğer diktatörler arasında da hayranlar bulmuş durumda. Geç Küba devrim lideri Fidel Castro bir Arsenal taraftarıydı ve 2019'da ölen Zimbabve diktatörü Robert Mugabe ise Chelsea'yi destekliyordu.

Kim Jong-un'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı
Kim Jong-un\'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı

Güney Kore, Kuzey Kore, Kuzey Kore, Tottenham, Politika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim Jong-un'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Turgay Kayaoğlu:
    Al işte diktatör birde reise derler 6 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    zaten diktatör 3 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu beyinsizinde uğraştığı şeylere bak. 0 0 Yanıtla
  • Murat:
    O zaman Antalyaspor maçları da yasak ?? 0 0 Yanıtla
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