ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı

23.02.2026 11:12
Kuzey Kore'de düzenlenen Kore İşçi Partisi'nin 9'uncu Kongresi'nde, lider Kim Jong Un yeniden genel sekreter olarak seçildi. Oylama, ülkenin nükleer kapasitesini geliştirme çabalarının etkili olduğu yönünde sonuçlandı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen Kore İşçi Partisi'nin 9'uncu Kongresi'nde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeniden genel sekreterlik görevine getirildi.

YENİ PARTİ LİDERİ SEÇİLDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, delegeler pazar günü gerçekleşen kongrenin 4'üncü gününde Kim Jong Un'un yeniden parti lideri olarak seçilmesini oy birliğiyle onayladı.

2 ADIM SEÇİM KAZANDIRDI

Haberde, Kim'in ülkenin nükleer kapasitesini geliştirme ve bölgesel konumunu güçlendirme yönündeki çabalarının bu kararda belirleyici olduğu vurgulandı. Kongre süresince yeni 5 yıllık planlar kapsamında askeri ve siyasi stratejilerin yanı sıra ülkenin ekonomik kalkınma hedeflerinin de masaya yatırıldığı kaydedildi.

ÇİN'DEN TEBRİK MESAJI

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yeniden seçilmesi nedeniyle Kim Jong Un'a bir tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mossi mossi :
    tek adaydır:))))))) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
