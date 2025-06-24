Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler

Turistlerin sıkça ziyaret ettiği İspanya'nın turistik bölgesi Sóller'de, iki turistin tarihi bir yapının önünde cinsel ilişkiye girdiği anlar kameralara yansıdı. Tepki çeken görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olay yerel halk arasında öfkeye neden oldu.

Olay, İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Majorca adasında yer alan Sóller kentinde yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, mavi bir ceket giymiş, alt kısmı çıplak bir adam yolun ortasında ayakta dururken, yanında diz çökmüş, üstsüz bir kadın yer alıyor. Görüntülerin tarihi bir yapının hemen önünde gece saatlerinde kaydedildiği görülüyor.

Yerel haber kaynağı Ultima Hora'ya göre, olayda yer alan iki kişinin de turist olduğu bildirildi. Görüntülerdeki adamın elindeki telefonla müstehcen anları kayda aldığı düşünülüyor. Sosyal medya kullanıcıları ve yerel halk, olayın bölgenin imajına zarar verdiğini belirterek sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan bir yerel sakin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır kaliteli turizmin getirilmesi gerektiği konuşuluyor, böylece bu tür görgüsüzlüklerin önüne geçilecekti. Ama sonunda gerçeklerle yüzleşiyoruz: İşte elimizde olan bu."

Görüntülerin yayılmasının ardından söz konusu şahıslar hakkında herhangi bir polis soruşturması başlatılıp başlatılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.