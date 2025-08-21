Kiruna\'daki Kilise Heyelan Nedeniyle Taşındı

İSVEÇ'in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, heyelan riski nedeniyle 5 kilometre ileriye taşındı.

İsveç'in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 5 kilometre uzağa taşındı. İki gün süren taşıma işlemi sırasında 672 ton ağırlığındaki yapı, tekerlekli platformların üzerine oturtularak saatte yarım kilometre hızla yeni yerine ulaştı. Yetkililer, sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon avroya mal olan yer değişikliğinin bir başlangıç olduğunu bildirdi. Kentin tamamının da 2035 yılına kadar aynı bölgeye taşınacağı belirtildi.

Kiruna şehri, dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en büyük yer altı madeninin genişlemesi için yeri değiştirilen Kiruna Kilisesi için taşınmanın yapılacağı yollar 9 metreden 24 metreye genişletildi.