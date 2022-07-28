Yardım çığlıkları attı hastaneye yetişemeyip otoparkta doğum yaptı - Son Dakika
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Yardım çığlıkları attı hastaneye yetişemeyip otoparkta doğum yaptı

28.07.2022 08:38
Yardım çığlıkları attı hastaneye yetişemeyip otoparkta doğum yaptı

Kısa bir sürede doğum yapan kadın, hastaneye yetişemedi. Otoparkta bebeğini doğurdu. Kadının doğum görüntüleri hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video kullanıcıları bir hayli şaşırttı. Videoda ilginç bir doğum gerçekleşti. Hastaneye yetişemeyen kadının hastaneye girmeden otoparkta suyunun gelmesiyle yardım çığlıkları attı.

"BEN EBEYİM KORKMA"

Doğum yapacak ağlayan kadını hemşire sözleriyle sakinleştirdi. Hemşire" her şey iyi yolunda korkma ben ebeyim sana yardım edeceğim" dedi.

Hemşire koşarak otoparkta doğum yapacak kadın için yardımageldi. Kısa bir sürede doğum yapan kadın otoparkta bebeğini doğurdu. Doğumun hemen ardından hemşire bebeği bir örtüye sararak aileye bebeklerini teslim etti. Kadını, kocası ile beraber tutarak hastanenin içine götürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞAŞIRDI

Kadının doğumuna şahit olan güvenlik görevlileri bir hayli şaşırdı. Bebeğin dünyaya gelmesiyle görevliler "bu harikaydı" sözleriyle ifade etti.

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