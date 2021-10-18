Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı

Pakistan'ın Muzaffargargh bölgesinde yaşayan Manzoor Hussain isimli adam, 19 yaşındaki Fauzia Bibi isimli kızını görücü usulüyle kendi istediği bir çocukla evlendirmek istedi. Ancak genç kız, babasının işaret ettiği adamı sevmediğini belirterek Mehboob Ahmad isimli erkek arkadaşıyla kaçtı.

HABERİ ALINCA ÖFKE NÖBETİ GEÇİRDİ

Manzoor Hussain, kızının erkek arkadaşıyla kaçtığının haberini almasının ardından adeta sinir küpüne döndü. Cinnet geçiren baba, Fauzia ve 35 yaşındaki ablası Khurshid Mai'nin bulunduğu yere giderek, evi ateşe verdi.

TOPLAMDA 7 KİŞİ DİRİ DİRİ YANDI

Hussain'in evi ateşe verdiği sırada, iki kızıyla birlikte 4 torunu da evin içerisindeydi. Adamın yaktığı ateş, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Dedelerinin yaktığı ateşten kaçamayan çocuklar, anneleri ve teyzeleri diri diri yanarak can verdi. Çocuklardan biri ise Fauzia'nın yeni dünyaya getirdiği bebekti.

KOCASI EVE GELİNCE YIKILDI

Fauzia'nın kocası Mehboob Ahmad, "Eve geldiğimde gördüklerime inanamadım. Bebeğimin de içinde bulunduğu ev cayır cayır yanıyordu. Ancak müdahale ettiğimizde karım, kardeşi ve çocuklar ölmüştü" dedi.

Olayın ardından kayıplara karışan Manzoor Hussain'in yakalanması adına yoğun bir çalışma başlatıldı.