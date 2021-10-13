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KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu - Son Dakika

KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu

13.10.2021 13:09
KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunları sebebiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, Meclis'te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Başbakan Saner açıklamasında "Hükümet ortağı olan partilerin kendi içinde yaşadığı problemler ve tabi ki yine hükümete derken farklı partilerin hükümetteki değişik tavırları nedeniyle bu hükümetin daha fazla sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını gözlemlediğimden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanıma sunmuş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ BU ZOR ŞARTLARDA, HÜKÜMETSİZ BIRAKMADIK"

Saner canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti; "Çok zor bir dönemde hükümet kurduk, dünyada Covid-19 salgınının olduğu bir dönemde, önce bir icraat hükümeti kurmayı planlamıştık. Ancak siyasi partilerden olumlu yanıt alamayınca bir azınlık hükümeti kurarak, ülkemizi bu zor şartlarda, hükümetsiz bırakmadık ve gerçekten sağlık alanında ortaya koyduğumuz performansla da dünyada en iyi ülkelerin başında gelmekteyiz. Bugün itibarıyla görevi bırakmış bulunuyorum. Bununla ilgili istifa nedenlerini içeren yazılı bir açıklamayı az sonra basından paylaşacağız."

"HAYIRLISI OLSUN DİYORUM"

Başbakan Saner sözlerini şöyle sürdürdü; "Ancak bir kez daha yinelemek istiyorum. Hükümet ortaklarımızın kendi içindeki sayıyı sağlayamamaları, burada Ulusal Birlik Partisi tüm milletvekilleriyle mecliste parlamentoda yer alırken, gerek Demokrat Partisi'nin kendi içindeki milletvekili sayısını sağlayamaması, gerekse Yeniden Doğuş Partisi'nin kendi içinde yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki bir milletvekilinin istifa etmesiyle bugün itibarıyla mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi Sayın Cumhurbaşkanına iade etmiş bulunmaktayım. Hayırlısı olsun diyorum, teşekkür ediyorum."

KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu - Son Dakika Dünya


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