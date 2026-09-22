KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın BM Genel Kurulu'nda Guterres ile görüşmesi bekleniyor - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın BM Genel Kurulu'nda Guterres ile görüşmesi bekleniyor

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman\'ın BM Genel Kurulu\'nda Guterres ile görüşmesi bekleniyor
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM 81'inci Genel Kurulu kapsamındaki temasları için 23 Eylül Çarşamba günü New York'a gidecek. Erhürman'ın 24 Eylül'de Maria Angela Holguin Cuellar, 26 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'nin New York şehrine gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında temaslarda bulunmak üzere 23 Eylül Çarşamba günü ABD'nin New York kentine hareket edecek. Erhürman'ın New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Program dahilinde Erhürman'ın 24 Eylül'de Holguin, 26 Eylül'de ise Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyareti öncesinde yazılı açıklamada bulunan Erhürman, Kıbrıs sorununda yeni bir '5+1' toplantısının yalnızca sonuç üretecek koşulların oluşması halinde yapılması gerektiğini vurguladı. Görev süresi içerisinde BM Genel Sekreteri Guterres ile üçüncü kez bir araya geleceğini belirten Erhürman, Guterres'in Kıbrıs konusunda güven yaratıcı önlemler, müzakere metodolojisi ve özlü konularda ilerleme beklentisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Erhürman; geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetler ve düzensiz göçle mücadelede ortak mekanizmalar kurulması, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı konusu, spor ve sivil toplum alanlarında atılabilecek adımların güven yaratıcı önlemler arasında yer aldığını kaydetti.

'MÜZAKERE OLSUN DİYE MÜZAKERE İSTEMİYORUZ'

Geçmişte sonuç alınamayan süreçlerin tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizen Erhürman, "5+1 olsun diye 5+1'i, müzakere olsun diye müzakereyi doğru bulmuyoruz. Sonuç vereceği Lefkoşa'daki toplantılarla önceden güvence altına alınmış bir 5+1'i ve halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda bizi bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakereyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Guterres'in daha önce dile getirdiği 'Bu kez farklı olmalı' yaklaşımına dikkati çeken Erhürman, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri'nin güven yaratıcı önlemler ve görüşme metodolojisine ilişkin yaklaşımını önemsediklerini belirten Erhürman, "Genel Sekreter'in yaklaşımları ile uyum içindeyiz. Görev süresinin geriye kalan kısmında da bu yaklaşımlar çerçevesinde çabalarına destek vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman'ın New York'taki ikili temaslarını tamamlamasının ardından 27 Eylül'de KKTC'ye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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