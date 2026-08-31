KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı\'ndan Gemi Kazası Açıklaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tufan Erhürman, gemi kazası ile ilgili tüm ihmal ve hataların açığa çıkarılacağını belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını belirterek, "Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman, acının sözcüklerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını bildirdi.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek, "Yaşananlar bir hafta sonra unutulacak mı? Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki asla! Annelerini arayan çocukların, çocuklarını arayan annelerin feryatları kulaklarımızdan gitmeyecek! Öncesinde, sonrasında, hangi aşamada olursa olsun, hata, yanlış, ihmal, kusur, ne varsa hepsi ortaya çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Pek çok gazeteci ve uzman sorular sıralıyor. Çok da doğru yapıyor. Yanıtsız bırakmamak idarenin görevidir. Net bilgiye ulaşılır ulaşılmaz, mümkün olduğunca hızlı ve doğru zamanda soruların yanıtlanması sağlanacak. Arama kurtarma çalışmaları son ana kadar aralıksız devam edecek. 'Kaçıncı kez' sorusunu duyuyorum ama bu kez yaşananlar, artık, idari açıdan bir dönüm noktası olmak zorundadır. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, henüz ulaşılamayan kişilerin ailelerine sabır, sahada cansiparane çalışan görevlilere de kolaylık diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Politika, Kıbrıs, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:01
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
12:54
Arda Güler’in golüne Mourinho’dan olay tepki Ülke onu konuşuyor
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
12:03
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 13:28:57. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Gemi Kazası Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement