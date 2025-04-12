KKTC'de garip bir protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti - Son Dakika
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KKTC'de garip bir protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesi özgürlüğü laiklik tartışmalarını alevlendirdi ve çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlendi. ''Kıbrıs laiktir, laik kalacak'' sloganları eşliğinde düzenlenen protestolara KKTC liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş da eylemlere katılarak destek verdi.

12.04.2025 11:06  Güncelleme: 11:18
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğinde, "(Tüzük) Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır. Okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte (öğrenciler) inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz." maddesi yer aldı.

Tüzük ile lise öğrencilerinin inançları gereği başlarını örtmesi serbest bırakıldı.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ, LİDERLERİN ÇOCUKLARI DA DESTEK VERDİ

Başörtüsü özgürlüğü kararı sonrası KKTC'de laiklik tartışmaları patlak verdi. Kararın ardından başkent Lefkoşa başta olmak üzere çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlendi. Sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katıldığı protesto gösterilerinde 'Kıbrıs laiktir, laik kalacak' sloganları atıldı. KKTC liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş da eylemlere katılarak destek verdi.

KKTC\'de garip bir protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti
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Son Dakika Dünya KKTC'de garip bir protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    işte kemalizmin hortlayan yüzüdür bu. şunu asla unutmayın ki kemalizm zihniyeti bu coğrafyanın ayağına vurulmuş bir prangadır. 84 45 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bildiğimiz yer Rum işgaline geçmiş haberimiz Yok 86 15 Yanıtla
  • barış özcan:
    Türkiye garantisi olmasa size çökerler ve tarumar olursunuz ama yediğiniz kaba pisliyorsunuz. 80 12 Yanıtla
  • 315701:
    Rum tohumları işte vereceksin böylelerini. 72 16 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Kemalist yobazlık 56 18 Yanıtla
  • 220198:
    islamiyete inanca ozgurluk kalmamis rumlarin da savas acmasina gerek kalmamis nasilsa bizden olmuslar diye dusunuyorlar:) 60 12 Yanıtla
  • Serhat Güngörür:
    Atatürk’ü bahane eden islam düşmanları 56 9 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    TURKİYE OLMAZ İSE ACINIZDSN ÖLÜRSÜNÜZ MEMUR MAAŞLARI BİLE BURADAN GİDİYOR 29 6 Yanıtla
  • Turhan ali Akçay:
    bırakın yavru vatanı işgal etsinler yazık çok yazık isteyen istediğini giyer kimene 21 2 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Olası bir Yunan işgalinde müslüman Türklerden yardım istemeyin laik kesim gelsin sizi kurtarmaya 18 0 Yanıtla
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