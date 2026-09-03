Köln/Bonn Havalimanı yaz sezonunda 1,8 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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Köln/Bonn Havalimanı yaz sezonunda 1,8 milyon yolcuya hizmet verdi

Köln/Bonn Havalimanı yaz sezonunda 1,8 milyon yolcuya hizmet verdi
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Almanya'nın Köln/Bonn Havalimanı, 2026 yaz sezonunda 1,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi ve geçen yıla göre yolcu sayısı yüzde 5 arttı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği ülkeler Türkiye ve İspanya olurken, Antalya ve Palma de Mallorca destinasyonları öne çıktı.

Haber: İlhan BABA

(KÖLN)Almanya'nın Köln/Bonn Havalimanı, 2026 yaz sezonunda 1,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verirken, geçen yıla göre yolcu sayısı yüzde 5 arttı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği ülkeler Türkiye ve İspanya oldu.

Yaz döneminde Köln/Bonn Havalimanı'ndan 26 havayolu şirketiyle 38 ülkedeki 115 uluslararası destinasyona uçuş gerçekleştirildi. Uçuş ağına geçen yıla göre 12 yeni destinasyon eklendi.

Yolcuların en çok tercih ettiği ülkeler Türkiye ve İspanya olurken, bu ülkeleri Yunanistan ve İtalya takip etti. Destinasyon bazında Antalya ve Palma de Mallorca öne çıkarken, şehir tatillerinde İstanbul, Londra ve Barselona en fazla tercih edilen merkezler arasında yer aldı.

Köln/Bonn Havalimanı Genel Müdürü Thilo Schmid, yoğun yaz sezonuna rağmen yeni güvenlik sistemleri ve koordineli operasyonlar sayesinde yolcuların daha rahat seyahat ettiğini belirtti. Schmid, yolcu akışını hızlandırmak amacıyla güvenlik kontrol alanındaki güzergahlar yeniden düzenlenirken, özellikle çocuklu aileler için oluşturulan öncelikli geçiş hattı "Kids Lane" uygulaması da kontrol sürecini kolaylaştırdığını belirtti.

Köln/Bonn Havalimanı'nda yolcu trafiğinin sonbahar aylarında da yüksek seviyede seyretmesi beklendiğini belirten Schmid, "Eylül ve ekim aylarında yaklaşık bir milyon yolcuya hizmet vermeyi öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Mallorca, Almanya, İspanya, Türkiye, Antalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köln/Bonn Havalimanı yaz sezonunda 1,8 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köln/Bonn Havalimanı yaz sezonunda 1,8 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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