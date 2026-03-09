Köln'de Kadınlar "Sofrada Birlik" Programında Buluştu

Haber: İlhan BABA

(KÖLN) - Almanya'nın Köln kentinde faaliyet gösteren Universal Culture Connection Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sofrada Birlik (Together at SOFRA)" iftar programı düzenledi. Etkinlikte farklı milletlerden kadınlar dayanışma ve kültürel paylaşımı deneyimledi.

Universal Culture Connection Derneği'nin düzenlediği "Sofrada Birlik" temalı iftar programına, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu'nun eşi Muatarra Al, Hürth Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Kocabeygirli, milletvekili Tülay Durdu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadın dayanışmasının ve kültürlerarası dostluğun pekişmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Aynur & Üç Kuşak Müzik Atölyesi ilahiler seslendirdi.

Öte yandan, etkinlik kapsamında, engelli bireyler ve dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve Aktion Mensch desteğiyle yürütülen bilgisayar kursu programını tamamlayanlara da sertifikaları verildi. Etkinlikte, kadınların eğitimle güçlenmesine vurgu yapılarak, "Kadınlar kadınlarla daha güçlüdür" mesajı verildi.