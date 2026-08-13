Kolombiya\'da kritik 72 saat doluyor: Depremde can kaybı 265’e yükseldi

(ANKARA) - Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından kritik 72 saatlik sürenin sonuna yaklaşılırken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde 265 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 500'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 500 kişiden ise haber alınamıyor.

Kolombiya'da bu yüzyılda kaydedilen en güçlü deprem olarak belirtilen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından ekipler, yıkılan binaların enkazında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer ülke genelinde enkazdan sağ çıkarılanların toplam sayısını henüz açıklamazken, Pereira'da 243 kişinin kurtarıldığı, Cali'de ise onlarca kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı 265'e yükseldi. Depremde 3 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 500 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, arama kurtarma çalışmalarının "son aşamaya" girdiğini belirterek, "Bu, daha sonra hayatta kalan kimsenin bulunamayacağı anlamına gelmiyor ancak ihtimal giderek azalıyor" dedi.

Ülkede yeni göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, felaketi "ekonomik acil durum" ilan ederek üç günlük ulusal yas kararını duyurdu.

Resmi verilere göre depremde 11 binden fazla konut yıkılırken, binlerce aile evsiz kaldı. Çok sayıda kişi artçı sarsıntı endişesi nedeniyle gecelerini sokakta geçiriyor.