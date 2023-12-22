Kolombiya\'da uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alınan kadın sorgu için götürüldüğü polis merkezi amirinin sevgilisi çıktı

Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile Michellys Lorena Marino Restrepo isimli kadını gözaltına aldı. Polis, evde yaptığı aramada uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve üç adet cep telefonu buldu.

Sabanalarga Polis Merkezinde görevli ekiplerin yaptığı baskın sonrası gözaltına alınan alınanRestrepo, ifade için götürüldüğüSabanalarga polis karakolunun amiriLeandro Aldemar Ureña Poloile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Polis amiri Polo'nun kız arkadaşının işlediği suçlarda herhangi bir rolü olmamasına rağmen eve yapılan baskında polislere eşlik etmek yerine karakolda kalmayı tercih etmesi bazı soruların gündeme gelmesine sebep oldu.

Evinde uyuşturucu bulunan Restrepo, hakkında soruşturma açılırken sevgilisi olan karakol amiri Polo hakkında ise işlem yapılmadı.

Kolombiya Ulusal Polisi Başkanı General William Salamanca, ülkede son aylarda rüşvet ve uyuşturucu suçlarına bulaşmış polislere karşı büyük bir operasyon başlattı. Şuana kadar çok sayıda polise tutuklandı.