Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı! - Son Dakika
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Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!

05.03.2022 18:31
Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!

İngiltere'de beyin kanaması geçiren Kate Green'in fişinin çekilmesine karar verilmesinin ardından kadın tekrar nefes almaya başladı. Yaşanan olay doktorları hayrete düşürdü.

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'de yaşandı. 42 yaşındaki Kate Green isimli kadın, kanama sonucu beyninde meydana gelen hasar nedeniyle komaya girdi. Doktorların hayatından umudunu kestiği ve yapacak bir şey olmadığını söylediği kadın, yaşamına makineye bağlı olarak devam etti.

Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

FİŞİNİ ÇEKMEYE KARAR VERDİLER

Aylardır makineye bağlı yaşayan kadında herhangi bir gelişme göremeyen doktorlar, Kate'nin kocasıyla da konuştuktan sonra fişini çekmeye karar verdi. Tüm hazırlıkları gerçekleştiren doktorlar, fişi çektiklerinde hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

KENDİLİĞİNDEN NEFES ALDI

Kate Green fişinin çekilmesinin ardından anlam verilemeyen şekilde nefes alıp vermeye başladı. Ailesi ve çocukları iyileşmeye başlayan Kate'nin bir an önce eve geri dönmesi için sabırsızlanıyor.

Komadaki kadının fişini çeken doktorların yaşadıkları durum karşısında ayakları geri geri gitti

HAVUZDAN DÖNDÜĞÜNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Kate'nin geçtiğimiz Ekim ayında çocuklarıyla birlikte gittiği havuzdan döndükten sonra bir anda yere yığıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kadının beyin kanaması geçirdiği ve beyninde hasar oluştuğu tespit edildi.

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