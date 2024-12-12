Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri Kazananı Açıklandı

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KOMEDİ Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri kazananı açıklandı.

Hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananı açıklandı. Milko Marchetti'nin 'Sıkışıp Kalan Sincap' adlı eseri 9 binden fazla başvuru arasından birinci seçildi. Marchetti açıklamasında, " İtalya'da yıllar boyunca pek çok durumda pek çok sincap fotoğrafı çektim ama bu fotoğraf bana çok komik ve garip bir pozisyon gibi geldi" dedi.