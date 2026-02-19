Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı

Ramazan\'ın ilk günü! Türkiye\'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı
19.02.2026 06:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ramazan'ın ilk gününde yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Müebbet hapis cezası bulunan mahkumların cezaları 20 yıla indirilecek.

Cumhurbaşkanı Şara genel af kararnamesi yayınladı. Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

BAZI SUÇLAR AFFA DAHİL EDİLDİ

Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.

SİLAHLARI 3 AY İÇİNDE TESLİM ZORUNLULUĞU

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.

Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

ÖZEL HÜKÜMLER YER ALIYOR

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor. Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

İŞKENCE VE AĞIR NİTELİKLİ SUÇLAR AF KAPSAMI DIŞINDA

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı. Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yılmaz Gültekin Yılmaz Gültekin:
    Tebrikler Şara'ya. Yalınız suç işleyen cezasını çekmeli. 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

06:43
Arap dünyası şokta Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
06:23
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
03:00
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 06:58:07. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan'ın ilk günü! Türkiye'nin yanı başında tarihi bir adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.