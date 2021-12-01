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Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombaladı - Son Dakika

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombaladı

01.12.2021 16:03

Rusya'da bir kişi, binanın asansörünü tamir ettiği sırada ses çıkardığı gerekçesiyle komşusunun bulunduğu asansörü bombaladı. Yaralanan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rusya'nın İrkutsk kentindeki Mareşal Konev Caddesi üzerindeki binanın asansörünü tamir etmek isteyen bina sakini, komşusunun saldırısına uğradı.

HAVAYA UÇURDU

Binada yaşayan bir başka bina sakini, asansörü tamir eden komşusuna saldırı planlayarak, çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle evinde hazırladığı patlayıcıları asansöre yerleştirdi. Komşusu asansörde bulunduğu sırada patlayıcıları ateşe veren adam asansörü havaya uçurdu.

AĞIR YARALANDI

Patlamanın etkisiyle asansör kabininde parçalanmalar oluşurken, asansör içindeki kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü havaya uçuran kişinin evine polisler baskın düzenledi. Rusya Soruşturma Komitesi, baskında çok sayıda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve araç gereçlerin ele geçirildiğini duyurdu. Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde komşusunun sürekli asansörü tamir ettiğini ve bu sırada gürültü çıkardığını savunarak, bu nedenle asansöre bomba koyduğunu ve planını uyguladığını söyledi. Gözaltında tutulan zanlının işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği ve büyük olasılıkla tutuklanacağı öğrenildi.

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombaladı

Saldırı, İrkutsk, Bomba, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombaladı - Son Dakika Dünya


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