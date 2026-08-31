Kongo\'da Ebola Ölümleri 2.911\'e Yükseldi

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 911'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 911'e çıktı.