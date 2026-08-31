Kongo'da Ebola Ölümleri 2.911'e Yükseldi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2.911'e ulaştı.
KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 911'e yükseldi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 911'e çıktı.
Kaynak: DHA
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