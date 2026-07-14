Kongo\'da Ebola Vaka Sayısı 1926\'ya Yükseldi

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1926'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 702'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgının Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 5 eyalete yayıldığı bildirildi. Açıklamada, Ebola salgınında vaka sayısının 1926'ya, izolasyon ve hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 753'e, iyileşenlerin sayısının 318'e, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 702'ye yükseldiği belirtildi.