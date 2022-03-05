Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik - Son Dakika
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Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik

05.03.2022 10:52
Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus askerlerinin Ukrayna'daki kadınlara tecavüz ettiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre, Kuleba Londra'daki Chatham House'da düzenlenen bir seminerde yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki, Rus askerlerinin Ukrayna şehirlerinde kadınlara tecavüz ettiğine dair sayısız vakamız var" dedi.

Çevrimiçi bir etkinlikte konuşan Kuleba, işgal altındaki topraklarda 'çok sayıda tecavüz vakası' yaşandığını öne sürdü. Kuleba, görüşmeye kazak ve bir ceketle katılırken, 'dışişleri bakanı gibi görünmediğim için üzgünüm' dedi ve ulusun çektiği acıların arasında uluslararası hukuk hakkında konuşmanın 'zor' olduğunu da sözlerine ekledi.

11 TECAVÜZ VAKASI BİLDİRİLDİ

İddiasını destekleyecek kanıt sunmadı, ancak Ukrayna medyası, bir haftadan uzun süren çatışmalardan sonra Rusya tarafından ele geçirilen tek büyük şehir olan Herson'da 11 tecavüz vakasının rapor edildiğini bildirdi.

Kuleba, medyayı "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği suçlar hakkındaki gerçeği yaymaya" çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Bizden çok daha güçlü olan düşmana karşı savaşıyoruz' dedi. Kuleba, "Ancak uluslararası hukuk bizim tarafımızda ve umarım bize yardımcı olur" ifadelerinde bulundu.

Kuleba, "Şehirlerinize bombalar düştüğünde, askerler işgal altındaki şehirlerde kadınlara tecavüz ettiğinde, ve evet ne yazık ki, Rus askerlerinin Ukrayna şehirlerinde kadınlara tecavüz ettiğine dair sayısız vakamız var." dedi.

HALKA AÇIK İNFAZLAR YAŞANACAĞI İDDİASI

Daha önce de Rusya'nın Ukraynalı askerleri ve ailelerini esir aldıktan sonra halkın önünde infaz edeceği öne sürülmüştü. Bu ve benzeri iddiaların ortaya çıkması ile Rusya'ya yönelik 'savaş suçu' sesleri de yükselmeye başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şimdiden yüzlerce can alırken, bir milyondan fazla insanın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

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