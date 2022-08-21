Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! işte hastalığın ilk belirtileri...

Dünya genelinde bir salgın bitmeden diğeri başlıyor. Tam koronavirüse vakalar azaldı derken ortaya çıkan maymun çiçeği insanlarda panik yaratırken, şimdi de domates gribi ortaya çıktı.
Adını, enfekte kişilerin cildinde görünen kırmızı kabarcıklardan alan "domates gribi" ateş, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi Covid'e benzer belirtiler gösterse de iki hastalık da birbirinden bağımsız. Ayrıca domates gribinin diğer semptomları arasında kusma, ishal ve döküntü de bulunuyor.
Enfeksiyon mayıs ayında güneydeki Kerala eyaletinde görüldü ve el, ayak hastalığının yeni bir çeşidi olmasından korkuluyor. Uzmanlar ayrıca bunun sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyonun etkisi olup olmadığını araştırıyorlar, ancak tamamen yeni bir patojen olma ihtimalini göz ardı etmiyorlar.
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