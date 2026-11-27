Koruma altındaki çocuklar, Estonya'daki Türk askerlerinden hediye aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Estonya'da görevli Türk askerlerinin Tallin Büyükelçisi ile 24 Kasım'da koruma altındaki çocukları ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyarette çocuklara hediyeler sunuldu ve askerlikle ilgili soruları yanıtlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Askeri Ataşelik personeli ve NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin devlet koruması altındaki çocukları ziyaret ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Askeri Ataşelik personeli ile NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 24 Kasım'da devlet koruması altındaki çocukları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler veren Türk askerleri ve beraberindeki heyet, çocukların askerlikle ilgili sorularını yanıtlayarak sevinçlerine ortak oldu.
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