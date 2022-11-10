Nehirde aniden ortaya çıktı, yakaladığı çocuğu annesinin gözü önünde yuttu

Limón kentindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre ailesiyle birlikte nehirde eğlenmeye giden 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr nehir kenarında oynadığı sırada aniden ortaya çıkan timsah tarafından suyun içerisine sürüklendi.

AİLESİYLE DE HEMEN ORADAYDI

Talihsiz çocuğun sürüklendiği sırada anne ve babası da nehir kenarındaydı ancak acılı aile, çocuklarını timsahın elinden kurtarabilmek adına hiçbir yapamadı. Anne ve baba çaresiz gözlerle oğullarını su altına doğru inmesini seyretti.

NE TİMSAH VAR NE DE ÇOCUĞUN KALINTILARI

Olayla ilgili daha acı bir gerçek de ortaya çıktı. Buna göre olayın ardından başlatılan çalışmalarda ne Julio Otero Fernández Jr'ye ait bir kalıntı ne de timsah bulunabildi.