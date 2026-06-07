Kral 3. Charles'ın yeğeni Peter Phillips evlendi - Son Dakika
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Kral 3. Charles'ın yeğeni Peter Phillips evlendi

Kral 3. Charles\'ın yeğeni Peter Phillips evlendi
07.06.2026 15:57
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Peter Phillips, hemşire Harriet Sperling ile Cotswolds'da sade bir düğünle evlendi.

İngiltere Kraliyet ailesi, Kral 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne'nin oğlunun düğününde biraraya geldi.

Kral'ın yeğeni olan Peter Phillips, Cumartesi günü Cotswolds'daki özel bir törende İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) çalışan hemşire Harriet Sperling ile evlendi.

Yağmurlu bir günde yapılan törene Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William ve Prenses Kate de katıldı.

Sperling sade düğünde Emilia Wickstead tarafından tasarlanmış bir gelinlik giydi.

Nedimelerin elbiseleri de Emilia Wickstead tarafından tasarlandı.

Düğün mekanı olarak Kemble köyündeki All Saints Kilisesi seçildi çünkü çift tanıştıkları sırada Kemble burada yaşıyordu.

Sperling'in pediatri dalında uzman bir hemşire olduğu biliniyor.

Kırk sekiz yaşındaki Peter Phillips ve 45 yaşındaki Harriet Sperling'in nişan haberi Ağustos 2025'te duyurulmuştu.

Hello! dergisine göre, Phillips ve Sperling ilk olarak önceki ilişkilerinden olan kızlarının katıldığı bir spor organizasyonunda tanıştı.

Çiftin 2024 yılında bu yana birlikte olduğu yazılıyordu.

Yeni evliler en son Haziran ayında Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın konuğu olarak Royal Ascot at yarışı etkinliğinde görüntülendi.

Sperling, Gloucestershire'daki kiliseye ergenlik çağındaki kızı Georgina ile birlikte girdi.

Daha önce bekar bir anne olarak deneyimini Woman Alive isimli bir dergi için yazmıştı.

Bu sitedeki makalesinde Sperling, kendisini bir Hristiyan olarak tanımlıyordu.

O dönem yeni bir ilişki için de, "Kendimizi bir adaya benzetiyorum ve o adaya birinin katılmasını hayal etmek çoğu zaman zor geldi" diyordu.

Kral'ın yeğeni olan Peter Phillips'in de 2008 - 2021 yılları arasında evli kaldığı eşinden 15 ve 14 yaşında iki kızı var.

İngiltere Kralı Charles'ın Prenses Anne dahil üç kardeşi bulunuyor.

Epstein skandalı nedeniyle unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor düğüne katılmadı.

Kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ise düğünde yer aldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kral 3. Charles'ın yeğeni Peter Phillips evlendi - Son Dakika

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