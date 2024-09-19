Kramatorsk\'ta Orman Yangını

Dünya

UKRAYNA'NIN Kramatorsk bölgesinde Rus saldırısı sonucu orman yangını çıktı.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kramatorsk bölgesinde, Rus saldırısının ardından ormanlık alanda yangın çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kramatorsk'taki kurtarma ekipleri, çıkan yangınla mücadele etmek için neredeyse bir gün harcadı. Yangına düşman hava saldırısı neden oldu. Kurtarma ekipleri yangını zor koşullarda kontrol altına aldı. Yangın yaklaşık 8 hektarlık ormanlık alanı ve ölü odunları yok etti" denildi.