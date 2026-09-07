Kronik nöropatik ağrıda beyin sapındaki fren mekanizması aydınlatıldı - Son Dakika
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Kronik nöropatik ağrıda beyin sapındaki fren mekanizması aydınlatıldı

Kronik nöropatik ağrıda beyin sapındaki fren mekanizması aydınlatıldı
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ABD'de yapılan araştırma, beyin sapındaki mu-opioid reseptörlerinin kronik nöropatik ağrıyı dindiren biyolojik bir fren işlevi gördüğünü ortaya koydu. Bu keşif, morfin gibi opioidlerin bağımlılık riskini ortadan kaldıracak yeni nesil tedavilerin geliştirilmesine kapı aralayabilir.

ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, beyin sapında yer alan özel reseptörlerin kronik nöropatik ağrıyı dindiren biyolojik bir fren işlevi gördüğünü gösterdi.

Yapılan uluslararası bir çalışmada, sinir hasarından kaynaklanan kronik nöropatik ağrıların beyindeki mekanizması aydınlatıldı. ABD'deki St. Louis Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, beynin stres ve uyanıklık merkezi olarak bilinen 'lokus seruleus' bölgesinde ağrı iletimini engelleyen yeni bir mekanizma keşfetti.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, sinir hasarının söz konusu bölgedeki hücreleri aşırı uyararak kronik ağrıyı sürekli kıldığı saptandı. Araştırmacılar, beyin hücrelerinin yüzeyinde bulunan 'mu-opioid' reseptörleri işlevsiz kaldığında ağrı ve temas hassasiyetinin yükseldiğini belirledi. Aynı reseptörlerin tekrar aktive edilmesiyle birlikte kronik ağrı semptomlarının tamamen gerilediği kaydedildi.

'AĞRI KESİCİLERİN BAĞIMLILIK RİSKİNİ ORTADAN KALDIRABİLİR'

Milyonlarca kişinin diyabet, enfeksiyon ya da sinir sıkışmasına bağlı kronik nöropatik ağrılar çektiğini ve mevcut tedavilerin yetersiz kaldığını vurgulayan araştırmanın başyazarı Doç. Dr. Jordan McCall, "Morfin ve fentanil gibi geleneksel opioidler tüm vücuda yayılarak ciddi bağımlılık ve tolerans sorunlarına yol açıyor. Beyindeki bu reseptörlerin bir kapı bekçisi işlevi gördüğünün anlaşılması, doğrudan hedefe odaklanan ve yan etki barındırmayan yeni nesil tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, sinir sisteminin genel işleyişini etkilemeden 'lokus seruleus' bölgesindeki reseptörlere odaklanan yeni moleküler tedaviler geliştirmeye çalışıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, kronik ağrı yönetiminde daha etkili ve güvenli tedavilerin önünü açabilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kronik nöropatik ağrıda beyin sapındaki fren mekanizması aydınlatıldı - Son Dakika

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