Küba, ABD'ye Karşı Askeri Hazırlıklara Başladık
23.03.2026 11:09
Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin olası saldırısına karşı askeri hazırlık yaptıklarını açıkladı.

KÜBA Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, "ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yapıyoruz" dedi.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD için bir tehdit oluşturmadıklarını bildirdi. Fernandez de Cossio, Küba'ya uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını belirterek, ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığıyla ilgili de konuştu. Fernandez de Cossio, "Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklı. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Küba'nın, ABD ile masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Fernandez de Cossio, ABD ambargosunun yol açtığı sorunlara değindi. Fernandez de Cossio, "Bu çok ciddi bir durum ve mevcut koşullarla başa çıkabilmek için mümkün olan en aktif şekilde hareket ediyoruz. Bu ambargonun sonsuza dek sürmeyeceğini ve kalıcı olmayacağını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

