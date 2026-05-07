Küba\'dan ABD\'ye Petrol Ambargosu Tepkisi

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıkları yönündeki açıklaması hayret verici" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıkları yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Rubio'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'ta yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'ni hatırlatan Diaz-Canel, "Rubio'nun bundan haberdar olmaması şaşırtıcıdır. Aynı şekilde, kendi başkanının ve Beyaz Saray sözcüsünün bu konudaki açıklamalarını duymamış olması da hayret vericidir" ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD'nin Küba ekonomisini hedef aldığını belirterek, "Kübalıların sözde beceriksizliğini suçlaması da benzer bir şaşkınlık yaratmaktadır. ABD hükümeti, Küba ekonomisini çökertmek için büyük miktarda kaynak ve siyasi sermaye harcayarak bu yıkımı gerçekleştirmeyi hedeflemiş ve bugün de hedeflemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.