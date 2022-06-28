Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı - Son Dakika
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Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı

28.06.2022 15:21
Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kremençuk'ta Rusya'nın vurduğu AVM'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Kremençuk'ta vurulan AVM'ye ilişkin tepkileri mide bulandırıcı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kremençuk'ta Rusya'nın vurduğu AVM'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Kremençuk'ta vurulan AVM'ye ilişkin tepkileri mide bulandırıcı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, "Rusya'nın Kremençuk alışveriş merkezi saldırısına tepkileri mide bulandırıcı. Sıradan Ruslar sosyal medyada tezahürat yapıyor. Rus diplomatlar ve yetkililer, saldırının gerçekleştiğini bile reddederek çılgın komplo teorileri yayıyor. Rusya, katillerin ve yalancılarının ülkesidir" dedi.


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Kaynak: DHA

Dmitro Kuleb, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı - Son Dakika

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