Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, "Rusya'nın Kremençuk alışveriş merkezi saldırısına tepkileri mide bulandırıcı. Sıradan Ruslar sosyal medyada tezahürat yapıyor. Rus diplomatlar ve yetkililer, saldırının gerçekleştiğini bile reddederek çılgın komplo teorileri yayıyor. Rusya, katillerin ve yalancılarının ülkesidir" dedi.

Kaynak: DHA

Dmitro Kuleb, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Kuleba'dan Kremençuk açıklaması: Rusya'nın tepkileri mide bulandırıcı - Son Dakika

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