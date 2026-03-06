Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin\'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
06.03.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine yedi gündür girmemesi kayıtlara geçen en uzun duraklama olurken, gelişmenin Orta Doğu'daki savaş ve planlanan Trump–Xi görüşmesi öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) son yedi gündür girmediği bildirildi. Tayvanlı yetkililerin verilerine göre bu durum, Çin'in askeri faaliyetlerinde bugüne kadar kaydedilen en uzun duraklama olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda Çin savaş uçakları Tayvan çevresinde sık sık uçuş gerçekleştirerek bölgedeki askeri baskıyı artırıyordu. Pekin yönetimi, Tayvan'ı kendi toprağı olarak gördüğünü vurgularken, bu uçuşlar da Çin'in askeri gücünü gösterme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyordu.

NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Ancak son bir haftada Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine girmemesi dikkat çekti. Uzmanlar, bu beklenmedik duraklamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtiyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Gelişmenin Orta Doğu'da devam eden savaşın yarattığı küresel gerilim ortamına ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması planlanan görüşmeye denk gelmesi ise dikkat çekti.

Analistler, Pekin yönetiminin bu süreçte tansiyonu düşürmeye çalışıyor olabileceğini ya da diplomatik görüşmeler öncesinde askeri faaliyetlerini geçici olarak azaltmış olabileceğini değerlendiriyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

14:08
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
14:08
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
13:31
Türkiye Kupası’nda format değişti
Türkiye Kupası'nda format değişti
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:20:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.