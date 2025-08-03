RUSYA'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açtı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Kuril Adaları'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?