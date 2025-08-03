Kuril Adaları'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kuril Adaları'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem

Kuril Adaları\'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem
03.08.2025 09:59
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Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

RUSYA'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açtı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedildi.

Kaynak: DHA

Akdeniz, Deprem, Rusya, Son Dakika

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