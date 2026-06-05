Kurtulmuş İsveç'te Süryani Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
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Kurtulmuş İsveç'te Süryani Temsilcileriyle Buluştu

Kurtulmuş İsveç\'te Süryani Temsilcileriyle Buluştu
05.06.2026 15:48
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Süryani toplumu temsilcileriyle görüşerek sorunları dinledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de Süryani toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetiyle birlikte Finlandiya ve İsveç'i kapsayan ziyaretlerinde olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu ziyaret vesilesiyle Süryani toplumu temsilcileriyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin özellikle son yıllarda uluslararası alanda fevkalade yükselen bir güç haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu doğrudan doğruya, Türkiye'den gelen dostlarımızı pozitif anlamda etkileyen bir durum. Buradaki Türk vatandaşlarının İsveç halkıyla ciddi bir entegrasyon halinde olduğunu görüyoruz. Türkiye ile yakın temasınız var, bundan dolayı da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu güzellikleri artırarak, sorunları çözerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Süryani toplumu temsilcilerinin değerlendirmelerini, görüş ve taleplerini dinleyen Kurtulmuş, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması konusunda konunun yakın takipçisi olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Sizlere, ailelerinize, burada bulunan Süryani toplumuna başarılar diliyorum. Allah işlerinizi kolaylaştırsın, birliğimizi dirliğimizi daim kılsın, Türkiye ile olan samimi ilişkilerinizin ilanihaye devam etmesini nasip etsin. Süryani toplumunu tarihsel olarak da Türk toplumunun en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz. İrtibatımıza devam edeceğiz. Türkiye; Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, her mezhepten, her dinden, her ırktan insanın ortak vatanıdır. Nihayetinde aynı vatanın, aynı milletin evlatları olarak bayrağımızın altında huzur içerisinde kıyamete kadar yaşayacağız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kurtulmuş İsveç'te Süryani Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika

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