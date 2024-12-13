Kuş çarpması sonucu motoru alev alan uçak acil iniş yaptı - Son Dakika
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Dünya

Kuş çarpması sonucu motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

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American Airlines'a ait bir uçak, motoruna kuş çarpması sonucunda acil iniş yapmak zorunda kaldı. LaGuardia Havalimanı'ndan kalkan uçak, Kuzey Carolina'ya gitmek üzereyken Long Island kıyılarından geçerken motoruna kuş çarptı ve JFK Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

13.12.2024 16:12  Güncelleme: 16:21
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American Airlines'ın LaGuardia Havalimanı'ndan kalkan uçağı, motoruna kuş çarpması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.

Perşembe akşamı saat 19:20'de kalkan 1722 sefer sayılı uçak, Kuzey Carolina'daki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'na gidiyordu. Ancak Long Island kıyılarını geçer geçmez, JFK Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. New York ve New Jersey Liman İdaresi'ne göre, Airbus A321 tipi uçağın motoruna çarpan kuş ciddi hasara neden oldu ve sağ motor tamamen devre dışı kaldı.

Tek motorla uçuşunu sürdüren uçak, JFK'ye güvenli bir şekilde iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kuşun motora çarpma anı ve ardından meydana gelen patlama görülüyor.

Tennessee'den gelen yolcu Amy Stamper, "Öleceğimi sandım. Çok korktum. Birkaç küçük patlama oldu ve yangın çıktı" dedi.

43 yaşındaki Eric Halili ise "Bu çok travmatik bir deneyimdi ve bavullarımızı almak için bir saatten fazla beklemek durumu daha da kötüleştirdi. Günün bitmesini istiyordunuz ama bitmedi" diye konuştu. İki çocuk babası Halili, tehlike anında aklına ilk ailesinin geldiğini ve "onlara bir daha dönememe" korkusu yaşadığını anlattı.

Balayından dönen 26 yaşındaki Misleidy, "İlk uçağımı kaçırdım. Bu ikincisiydi. Demek ki Tanrı'nın planı buymuş. İnsanlar korkmuştu, ben de biraz korktum. Araba patlaması gibi bir sesti. Biraz sallandık" dedi.

American Airlines, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Charlotte'a gidecek yolculara otel konaklaması sağlandı ve uçuşun Cuma sabahı gerçekleşeceği duyuruldu.

Kuş çarpması sonucu motoru alev alan uçak acil iniş yaptı
Kuş çarpması sonucu motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Havacılık, 3-sayfa, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuş çarpması sonucu motoru alev alan uçak acil iniş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunuss Bayern:
    Rabbim kuş’u korusun uçağı düşürsün 2 9 Yanıtla
  • Murat Demirci:
    Herşeye çare bulunuyor teknoloji çok ilerledi. Şu kansere ve uçak motoruna kuş çarpması olayına da bi çare bekliyoruz :)) 4 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Kuş’a bişey oldu mu 1 0 Yanıtla
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