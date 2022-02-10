Üye Girişi
Kuş sürüsünden toplu intihar! Mermi gibi çakıldılar - Son Dakika

Kuş sürüsünden toplu intihar! Mermi gibi çakıldılar

10.02.2022 21:38

Meksika'da esrarengiz bir görüntü güvenlik kameralarına kaydedildi. Ülkenin kuzeyindeki Cuauthemoc şehrinde ardıç cinsi kuş sürüsü bir anda yere çakıldı. Yaşanan bu olayın sebebi tam olarak belirlenemezken sürüdeki 100 kuşun telef olduğu açıklandı.

Meksika'nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken, sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü.

OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kuş sürüsünün bu davranışına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

Esrarengiz olay kamerada! Kuş sürüsü yere çakıldı, onlarca kuş telef oldu

UZMANLAR İKİ İHTİMALE DİKKAT ÇEKTİ

Sokakta ve evlerinin önünde onlarca ölü kuşun olduğunu gören bölge sakinleri, olayı polise bildirdi. Yetkililer, olayı nedenini araştırmak için bir zooteknist veterinerden yardım istedi. Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti.

Sarı Başlı Ardıç kuşları, yaz aylarını Kanada'nın kuzeyinde geçirirken kış mevsiminde ise Meksika topraklarına göçerler.

Kuş sürüsünden toplu intihar! Mermi gibi çakıldılar
YORUMLAR
500

Sonora, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kuş sürüsünden toplu intihar! Mermi gibi çakıldılar - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:25 PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:55 Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 21:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kuş sürüsünden toplu intihar! Mermi gibi çakıldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement