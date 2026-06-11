Kuveyt, 24 İHA'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Kuveyt, 24 İHA'yı etkisiz hale getirdi

Kuveyt, 24 İHA\'yı etkisiz hale getirdi
11.06.2026 16:20
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Kuveyt ordusu, İran'a ait 24 insansız hava aracını son 48 saatte etkisiz hale getirdi.

KUVEYT ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasında son 48 saatte tespit edilen 24 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtilerek, saldırılarda yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kuveyt, 24 İHA'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suat Denizler Suat Denizler:
    işte modern dönem bu da medeniyetler çatışıyor her yanımız, artık drone savaşları çıktı ortaya. eski zamanlar bileği kuvvetli kazanırdı şimdi teknoloji kime sahipse o kazanıyo 0 0 Yanıtla
  • Atakan Kaya Atakan Kaya:
    eskiden böyle şeyler olmaz idi, milletin başında akıllı kişiler vardı hep barış içinde yaşardık. şimdi her gün bu tür haberler okuyo insan, kimbilir ne olacak bunun sonu. umarım devletimiz bu işleri iyi yönetir 0 0 Yanıtla
  • Sema Nilay Alikaya Sema Nilay Alikaya:
    ya böyle şeylerin ortasında biz de buradayız işte ?? memleket hala huzurlu değil bir yandan ekonomi bir yandan böyle haberler ?? ne zaman bi normal haber göreceğiz 0 0 Yanıtla
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