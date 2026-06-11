KUVEYT ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasında son 48 saatte tespit edilen 24 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtilerek, saldırılarda yaralananlar olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Kuveyt, 24 İHA'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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