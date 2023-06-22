Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısının enkazı bulundu - Son Dakika
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Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısının enkazı bulundu

22.06.2023 19:43

Titan denizaltısı, Kuzey Atlantik'te kaybolduktan sonra enkazı bulundu. ABD Sahil Güvenlik birimleri enkazı inceliyor. Denizaltıda bulunan 5 kişinin sağ olarak bulunması umuluyor.

Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir "enkaz" bulundu. ABD Sahil Güvenlik ekipleri enkazın kayıp deniz altına ait olup olmadığını araştırıyor.

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Titanik enkazına yolculuğu sırasında kaybolan ve 5 kişinin bulunduğu denizaltıda oksijenin tükenmek üzere olduğu bildirilmişti. Titan adlı denizaltından pazar gününden bu yana haber alınamıyordu. Arama çalışmaları devam ederken ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ENKAZ ARAŞTIRILIYOR

Denizaltının kaybolduğu bölgede arama çalışmalarını sürdüren ABD Sahil Güvenliği bölgede bir enkaz buldu. Ancak enkazın Titan'a ait olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ekipler, enkazın denizaltına ait olup olmadığını araştırıyor.

DENİZALTINDA 5 KİŞİ BULUNUYOR

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklandı.

TİTANİK'İN ENKAZI 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE

Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

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Titanik enkazına dalışta batan denizaltı için son saatler! Kurtarılmazlarsa 14:08'de oksijenleri tükenecek Titanik enkazına dalışta batan denizaltı için son saatler! Kurtarılmazlarsa 14:08'de oksijenleri tükenecek

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Son Dakika Dünya Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısının enkazı bulundu - Son Dakika


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