Kilo vermek için mide balonu taktırmıştı! 22 yaşındaki öğrencinin ölümünde rapor çıktı - Son Dakika
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Kilo vermek için mide balonu taktırmıştı! 22 yaşındaki öğrencinin ölümünde rapor çıktı

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Kilo vermek için mide balonu taktırmıştı! 22 yaşındaki öğrencinin ölümünde rapor çıktı
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Girne Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Ali Can Gül, 2024 yılında Mersin'de mide balonu takılırken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nun 44 sayfalık raporu, balonun midede değil yemek borusunda şişirildiğini ve bu uygulamanın gencin ölümüyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Kurul, balonun acilen çıkarılmamasını da tıbben uygun bulmadı.

Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 44 sayfalık rapor tamamlandı. Raporda, mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelen Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ali Can Gül, 5 Haziran 2024 tarihinde merkez Mezitli ilçesindeki Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde mide balonu takılması sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesinin suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI, DOKTOR TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık tarafından dosya, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mesleki Sorumluluk Kuruluna gönderildi. Yaklaşık 4 aylık incelemenin ardından kurul, 11 Kasım 2024 tarihinde kararını verdi.

Kurul tarafından hazırlanan 12 sayfalık kararda, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan E., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. S.G. ile Anestezi Teknisyeni Y.Y.Ö. hakkında, tıbbi işlemlerin adli mercilerce aydınlatılması gerektiği gerekçesiyle soruşturma izni verilmesine karar verildi. Dr. Doğan E.'nin karara yaptığı itiraz ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Doğun E. daha sonra tutuklanırken, Anestezi Uzmanı Dr. S.G. hakkında ev hapsi, Anestezi Teknisyeni Y.Y.Ö. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Doğan E., yaptığı itirazların ardından Mersin 24. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Adli Tıp Kurumu incelemesinin tamamlanması için geçecek süre de dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

44 SAYFALIK ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında dosyayı inceleyen Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Ali Can Gül'ün ölümüne ilişkin değerlendirmesini tamamladı. 12 kişilik kurul tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda, hastane kayıtları, anestezi belgeleri, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının ifadeleri ile otopsi bulguları birlikte değerlendirildi.

Raporda, hastane kayıtlarına göre endoskopinin normal bulgularla tamamlandığı, ardından mide balonunun endoskopi kamerası eşliğinde mideye yerleştirildiğinin kaydedildiği belirtildi. Balon yaklaşık 50 cc sıvı ile şişirilmeye başlandığı sırada hastada derin bradikardi ve hemodinamik instabilite geliştiği, bunun üzerine müdahale edildiği aktarıldı.

BALON YEMEK BORUSUNDA ŞİŞİRİLMİŞ

Adli Tıp Kurumu raporunda, Dr. Doğan E.'nin balonun mide içerisinde şişirildiği yönündeki ifadesine karşın, hastada gelişen klinik tablonun balonun özofagusta, yani yemek borusunda şişirilmiş olduğunu gösterdiği belirtildi.

Raporda, bu durumun 'tıbbi uygulama hatası' olduğu değerlendirilirken, balonun hava yolunu tıkadığı ve entübasyon sırasında ağız içerisinde görüldüğü bilgisine de yer verildi. Anestezi ekibinin müdahalesi sırasında balonun laringoskopla görüldüğü, balonun patlatılarak çıkarıldığı ve ardından hastanın entübe edildiği kaydedilen raporda, balonun çok acil şekilde çıkarılması gerekirken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan E. tarafından çıkarılmamış olmasının da tıbben uygun olmadığı ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu, raporunun sonuç bölümünde, tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu yönünde oy birliğiyle mütalaa verdi. Raporda ayrıca Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. S.G. ile Anestezi Teknisyeni Y.Y.Ö. tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerin tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olduğu, bu iki sağlık çalışanı açısından tıbbi uygulama hatası tespit edilmediği belirtildi.

45 DAKİKA CPR UYGULANDI

Hastane kayıtlarına göre 5 Haziran 2024 tarihinde saat 11.30 sıralarında başlayan işlem sırasında Ali Can Gül'ün kalp ritminde ciddi yavaşlama ve hemodinamik bozulma meydana geldi. Bunun üzerine mide balonu çıkarılmaya çalışılırken hastanın kalbinin durduğu, yaklaşık 45 dakika CPR uygulandığı, daha sonra kardiyoloji ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Geçici kalp pili takılması ve diğer tıbbi müdahalelere rağmen yanıt vermeyen Ali Can Gül, saat 12.45 sıralarında hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, Gül'ün ölümünün mide balonunun uygulanması sırasında gelişen vagal uyarıya bağlı bradikardi ve solunum yolu tıkanması sonucu meydana geldiği değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma dosyası kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun ardından olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

KİLO VERMEK İÇİN HASTANEYE BAŞVURMUŞTU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde yaşayan 22 yaşındaki Ali Can Gül, Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3'üncü sınıfta okuyordu. Aynı zamanda Limasol Türk Ocağı'nda amatör futbolcu olan Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başladı. Sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca Mersin'de midesine balon taktırmak üzere özel bir hastaneye başvurdu. Halası ile 4 Haziran 2024 tarihinde hastaneye giden Gül'e, görüştükleri doktor tarafından ertesi gün için randevu verildi. 5 Haziran'da halası ile hastaneye gelen Gül, işlemlerini tamamladıktan sonra operasyona alındı. Operasyona başladıktan bir süre sonra halasına gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Halasının durumu haber verdiği baba Hasan Gül ise ilk uçakla Mersin gelerek hukuki süreç başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Girne'nin Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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